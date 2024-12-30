Close button
Рождественская Акция для всех! До 65% скидки!Межбанк от 1055 грн. в месяц
Версия PRO от 114 грн. в месяц
Купить доступ Вход

Германия планирует выделить 60 млн евро на помощь Сирии

Германия планирует выделить 60 млн евро на помощь Сирии
Фото: Рixabay

Правительство Германии инициировало несколько проектов по оказанию помощи Сирии на общую сумму 60 миллионов евро. Об этом заявила министр экономического сотрудничества и развития Германии Свенья Шульце, которую цитирует Tagesschau, сообщает Европейская правда.

Она назвала текущую ситуацию в Сирии, где недавно повстанцы свергли режим Башара Асада, "катастрофической".

"Но возможность для позитивного развития событий есть, и сейчас мы должны сделать все возможное, чтобы поддержать ее", – сказала министр.

Шульце дала понять, что запланированные проекты не будут реализовываться совместно с сирийскими правителями, а исключительно через гуманитарные организации ООН и неправительственные организации.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц пообещал помочь с восстановлением Сирии после падения режима Башара Асада в стране.

В свою очередь Европейская комиссия в декабре объявила о новой операции "Гуманитарный воздушный мост" для Сирии, чтобы доставить экстренную медицинскую помощь и другие товары первой необходимости.

Новости

Популярные темы форума

analytics