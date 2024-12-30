"Укрэнерго" в понедельник отменило графики отключений для потребителей
Сегодня, 30 декабря, "Укрэнерго" отменило графики отключения света для бытовых потребителей. Однако они будут действовать для промышленности. Об этом сообщает "Укрэнерго", пишет Наталья Кава, РБК-Украина.
Как сообщили в "Укрэнерго", с 08:00 до 19:00 сегодня вынужденно применяются графики ограничения мощности для промышленности.
В то же время применение графиков почасовых отключений бытовых потребителей возможно в часы пикового потребления.
Стоит заметить, что незадолго до этого в ряде областей было отменено действие графиков отключения электроэнергии.
В то же время в компании отметили, что энергосистема продолжает восстанавливаться после тринадцати массированных атак россиян с начала этого года. Именно поэтому сейчас есть необходимость экономного потребления электроэнергии.
Отключение света в Украине
Напомним, Российская Федерация активизировала атаки на энергетическую инфраструктуру Украины.
Масштабный удар был нанесен 13 декабря. Тогда Россия запустила по Украине 287 средств воздушного нападения - 94 ракеты и 193 дронов. А уже 25 декабря, российские оккупанты нанесли уже 13 массированного удара по украинским энергетическим объектам с начала года.