Британская азведка: РФ списывает кредиты контрактникам, чтобы восполнять потери

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Разведка Великобритании проанализировала новую российскую законодательную инициативу, согласно которой военнослужащим, подписавшим контракт после 1 декабря 2024 года, будет списан долг по кредиту, сообщает Европейская правда.

Соответствующий обзор опубликован в X (Twitter) британского Минобороны.

Списание будет распространяться на кредиты до 10 миллионов рублей (примерно 94400 долларов). Также его могут применить к жене.

Это дополнение к программе "Каникулы по погашению кредитов для российских военнослужащих". По данным "Медиазоны", с октября 2022 года было оформлено 411 тысяч заявок по погашению ипотеки и личных кредитов.

"Финансовые стимулы России для призыва в армию почти наверняка направлены на то, чтобы обеспечить достаточное количество пополнений для неуклонно растущих потерь, которые сейчас составляют 760 тысяч убитыми и ранеными, а в ноябре 2024 года составляли в среднем 1523 человека в день", – говорится в обзоре.

Разведка отмечает, что эти стимулы также почти наверняка призваны снизить вероятность того, что России придется объявлять новую мобилизацию, которая, по мнению российских властей, наносит ущерб общественной поддержке войны и повышает риск дальнейшей губительной крупномасштабной иммиграции.

Кроме того, в обзоре отмечается, что списание выплат по кредитам, скорее всего, увеличит финансовое давление на российские банки в 2025 году в дополнение к давлению от высоких процентных ставок и санкций.

Это почти наверняка снизит устойчивость банковского сектора к потенциальным экономическим потрясениям, резюмирует британская разведка.

Как отмечала ранее разведка Британии, 28 ноября Россия достигла нового максимума потерь за один день – 2030 человек. Тогда впервые показатель потерь РФ за день превысил 2000.

В одном из предыдущих обзоров британская разведка анализировала изменение тактики ракетных ударов РФ по Украине.