В декабре Украина получила рекордную финпомощь с начала вторжения – МВФ

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Украина в декабре получила более $9,2 млрд. внешней бюджетной помощи. Об этом заявил заместитель исполнительного директора Международного валютного фонда Украины Владислав Рашкован, сообщает Левый берег.

"Декабрь 2024 года – лучший месяц с точки зрения привлечения западной бюджетной помощи. В общей сложности мы получили более $9,2 млрд" , – написал он в фейсбуке.

Рашкован уточнил, что от ЕС поступило более $4,25 млрд (1 млрд евро), от Японии – более $1,95 млрд, от США – более $1,45 млрд, от МВФ – почти $1,1 млрд, от Великобритании – почти $0,5 млрд.

В то же время, средства от США, Японии и Британии предоставили в рамках инструментов Всемирного банка (DPL, PEACE, PfoR), который выделил дополнительно еще $35 млн собственных средств.

"Благодарим всех партнеров. Благодаря их помощи мы не только спокойно прошли тяжелый бюджетный год, но и встречаем 2025 год и с хорошими резервами НБУ, и с валютными ресурсами на счетах правительства, а благодаря ERA финансированию (инициатива G7 по выделению Украине $50 млрд на средства замороженных) активов РФ), EU facility и МВФ программе – с достаточными заверениями о финансировании на следующий год" , – отметил Рашкован.

Согласно данным Минфина, финансирование общего фонда государственного бюджета в текущем году по состоянию на 19 декабря достигло $53,4 млрд, из которых $15,7 млрд – это размещение облигаций внутреннего госзайма, а остальные средства – внешнее финансирование. Уточнялось, что в этой сумме объем грантов составил $11,1 млрд.

В целом к этой дате с начала 2022 года объем финансирования от международных партнеров составил $111,3 млрд, указывал Минфин.