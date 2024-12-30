Социологи фиксируют уменьшение количества украинцев, оптимистично настроенное на будущее

В Украине снижается доля оптимистично настроенных на будущее страны. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС), сообщает Радио Свобода.

По данным опроса, в декабре 2024 года 57% респондентов считают, что Украина через 10 лет будет преуспевающей страной в ЕС, 28% склонны думать, что Украина за это время станет страной с разрушенной экономикой и оттоком населения. определился – 15%.

Социологи отмечают, что хотя доля оптимистов снизилась за последний год на 16 процентных пунктов, но не все из них превратились в пессимистов, поскольку значительная часть украинцев больше говорят о высокой неопределенности.

В декабре прошлого года в процветающую Украину в составе ЕС верили 73%, тогда доля тех, кому "трудно сказать", была на уровне 8%. В конце 2022 года в лучшее будущее верили 88%, хуже всего 5%, а тех, кто не определился – 6%.

Также, по данным КМИС, за последний год стало меньше тех, кто считает, что украинцы понемногу преодолевают противоречия и движутся к сплоченной политической нации - с 69% в декабре 2023 года до 53% в декабре 2024 года. Зато с 25% до 33% стало больше тех, кто считает, что противоречия только углубляются и украинцы идут к расколу (с 6% до 14% стало больше тех, кто имеет неопределенные мнения).

Социологи обращают внимание, что в условиях сложных и серьезных вызовов все равно около половины украинцев (53%) верят в движение к единству, также важно, что нынешние оценки единения в обществе значительно лучше, чем были в 2020 году (когда еще не было полномасштабного вторжения) РФ).

На протяжении 2-17 декабря 2024 Киевский международный институт социологии (КМИС) методом телефонных интервью провел собственный всеукраинский опрос общественного мнения "Омнибус" На основе случайной выборки во всех регионах Украины было опрошено 985 респондентов.

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