Опрос показал, сохраняют ли украинцы единство во время войны

За последний год стало меньше тех, кто считает, что украинцы понемногу преодолевают противоречия и движутся к сплоченной политической нации. Но ситуация лучше, чем до начала войны, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорят данные опроса КМИС.

Количество оптимистов упало с 69% в декабре 2023 года до 53% в декабре 2024 года. При этом с 25% до 33% стало больше тех, кто считает, что противоречия только углубляются и украинцы идут к расколу. Также с 6% до 14% стало больше тех, кто имеет неопределенные мнения по этому вопросу.

В то же время, как отмечают социологи, при анализе результатов кроме динамики нужно также фокусироваться на фактических текущих показателях.

"В условиях сложных и серьезных вызовов (которые психологически ломают многих) мы все равно имеем около половины украинцев (53%), которые верят в движение к единству, а доля тех, кто верит в движение к расколу, хоть и является тревожно значительной, но уступает условным оптимистам" , - говорится в сообщении.

Также важно, что нынешние оценки единения в обществе значительно лучше, чем были в 2020 году (когда еще не было полномасштабного вторжения), добавили в КМИС.

Опрос проводился Киевским международным институтом социологии 2-17 декабря 2024 года среди 2000 респондентов.

Напомним, по данным опроса КМИС, среди украинцев снижается количество людей, которые оптимистично смотрит в будущее Украины.

Если в конце 2022 года 88% считали, что Украина через 10 лет будет процветающей страной в ЕС, то к декабрю 2023 года их доля сократилась до 73%, а к декабрю 2024 года - до 57%. В то же время с 5% до 28% выросла доля тех, кто считает, что Украина будет иметь разрушенную экономику.