Землю накануне Нового года накроет мощная магнитная буря

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На Солнце зафиксировали мощную вспышку класса X1.1, считающуюся одной из самых мощных. Об этом пишет Space.com, сообщает Укринформ.

По данным американского Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA SWPC), мощная вспышка произошла в приближенном к Земле районе Солнца утром в воскресенье, 29 декабря. Он вызвал нарушение радиосвязи в некоторых частях Земли.

Эта вспышка X1.1 была одной из самых мощных в 2024 году, но самая большая солнечная вспышка X9 была зафиксирована 3 октября.

В NOAA SWPC ожидают, что утром во вторник, 31 декабря, корональные выбросы массы достигнут Земли, это может повлечь за собой мощную магнитную бурю уровня G3 (7 баллов), во время которой возможны незначительные проблемы в электросетях, небольшое влияние на космические корабли и спутники, а также перебои со спутниковой и радионавигацией.

По данным Meteoagent, 1 января уровень магнитной бури останется еще на высоком уровне в 5 баллов, а в четверг снизится до 3 баллов.