Украина в этом году получила почти 42 млрд долларов помощи – Минфин
Министерство финансов Украины получило 41,7 миллиарда долларов международной помощи в 2024 году, что позволило полностью обеспечить социальные выплаты в условиях значительных оборонных расходов. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в эфире телемарафона, сообщает Укринформ.
"В этом году мы уже привлекли $41,7 миллиарда в помощь от партнеров. И это позволило полностью профинансировать пенсии, заработные платы в образовательной отрасли, медицинской отрасли. Вся система гуманитарно-социального направления профинансирована", - отметил Марченко.
По его словам, международная помощь остается важным инструментом поддержки макрофинансовой стабильности Украины в условиях полномасштабной войны и позволяет государству выполнять все социальные обязательства перед гражданами.
Отметим, что объемы международной финансовой помощи в 2025 году будут достаточными для безэмиссионного финансирования дефицита бюджета и поддержания устойчивой ситуации на валютном рынке.