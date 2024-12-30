УЗ будет кормить пассажиров полноценными обедами: на каких рейсах
"Укрзализныця" запускает в тестовом режиме полноценные горячие обеды - на избранных поездах, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщает пресс-служба АО "Укрзализныця" в Facebook.
На каких рейсах можно будет заказать горячие блюда
В "Укрзализныце" рассказали, что меню горячих блюд в поездах дальнего следования было одним из самых ожидаемых обновлений в сервисе национального перевозчика.
Уточняется, что тестирование качественного питания начинают с этой недели на некоторых самых длинных рейсах:
- №351/352 "Киев - Кишинев"
- №95/96 "Киев - Рахов"
- №29/30 "Киев - Ужгород"
- №4/3 "Запорожье - Ужгород"
Что известно про меню и стоимость блюд в поездах
В УЗ сообщили, что меню для этих рейсов разработал украинский шеф-повар Евгений Клопотенко.
"Блюда приготовлены и заморожены инновационным способом, который обеспечивает свежесть продуктов и позволяет сохранить вкус после разогрева", - добавили в акционерном обществе.
Уточняется, что проводники вышеупомянутых поездов предложат пассажирам:
- карпатские деруны
- омлет из житомирских яиц
- курицу с подольским картофелем и овощами
- крымскотатарский плов с говядиной (абсолютный фаворит пассажиров УЗ)
"Выбирайте любимые блюда прямо во время путешествия и забудьте о привычном наборе "вареные яйца + курятина", - подчеркнули в "Укрзализныце".
Отмечается, что стоимость таких блюд - от 170 до 190 гривен.
"Попробуйте новое меню, оставляйте отзывы в приложении "Укрзализныци" и путешествуйте со вкусом", - подытожили в компании.
Напомним, что УЗ увеличивает количество вагонов на популярных маршрутах на праздники.