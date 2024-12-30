Командующий армией Латвии: Нападение РФ на страны Балтии полностью исключено

Командующий Национальными вооруженными силами (НВС) Латвии Леонид Калниньш, который покинет эту должность в январе, заявил, что тотальное нападение России на страны Балтии пока полностью исключено. Его заявление приводит Delfi, сообщает Европейская правда.

Калниньш отметил, что Россия сейчас втянута в войну в Украине и испытывает "довольно большие", однако она до сих пор имеет возможности для проведения диверсий или очень локальных малых операций.

"Если рассматривать гораздо масштабнее, например, тотальное нападение на всю страну, Латвию, страны Балтии, то, конечно, это полностью исключено" , – считает он.

Командующий НВС напомнил, что даже в случае небольшой локальной агрессии против любого населенного пункта в Балтии немедленно последует реакция со стороны союзников по НАТО в соответствии с 5-й статьей НАТО.

"С полной уверенностью могу сказать, что 5-я статья работает, и никто ее не отменял" , – добавил Калниньш.

Он также отметил, что российская политика ориентирована на комплексный подход в гибридных атаках, что означает диверсии как в физическом смысле, так и в киберпространстве, а также попытки повлиять на наше общество, вызывая недовольство, например, по поводу экономической ситуации.

Накануне в НАТО заявили, что существует "реальная перспектива" того, что неконвенциональное нападение России на Альянс – такое как диверсия или поджог – приведет к "значительным" потерям.