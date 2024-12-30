Стендап-комика заочно осудил белорусский суд за шутки о Лукашенко

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Стендап-комика Славу Коммисаренко заочно приговорили к 6 годам лишения свободы, его дело заочно рассматривала судья Анастасия Папко в Минском городском суде. Об этом говорится в сообщении правозащитного центра "Вясна", сообщает Радио Свобода.

39-летнего комика Славу Коммисаренко обвинили в "клевете на президента" (ч. 2 ст. 367 УК), "оскорблении президента" (ч. 1 ст. 368 УК) и "возбуждении вражды" (часть 1 статьи 130 УК).

В отношении Вячеслава Коммисаренко было проведено специальное расследование.

Слава Коммисаренко – известный стендап-комик, родом из Беларуси. Ежегодно он давал концерты в разных городах Беларуси.

После выборов 2020 года Коммисаренко неоднократно высказывался о фальсификации результатов президентских выборов 2020 года в Беларуси и осуждал насилие со стороны силовиков.

Также после выборов он часто шутил с Лукашенко в своих стендапах.

Комисаренко считается главным популяризатором мема "Чик Чирик" о Лукашенко.

Однажды во время разговора с юмористом Русланом Белым пошутили, что Лукашенко — единственный президент, который не может уйти в отпуск, потому что его не пускают во многие страны. "Александра Григоровича не пустили на борт самолета, но он ответил: "А, тогда я полечу сам! Чик-чирик" , — пошутил тогда Комисаренко.

В начале 2021 года Коммисаренко запретили выступать в Минске, аннулировав гастрольную путевку.

В январе 2022 года Слава Коммисаренко заявил, что КГБ Беларуси объявил его в розыск. По его словам, ему "звонили и писали" белорусские силовики, но он в это время уже уехал в Киев. Он также сообщил, что его родителей разыскивают сотрудники КГБ.