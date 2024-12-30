Правоохранители задержали пятерых поджигателей военных автомобилей и объектов "Укрзализныци"

Служба безопасности и Национальная полиция нейтрализовали еще две группы поджигателей, которые по заказу ФСБ действовали в Киевской и Волынской областях. Основными "целями" врага были автомобили Сил обороны и релейные шкафы Укрзализныци, сообщает Левый берег.

Для совершения поджогов в столичном регионе оккупанты дистанционно завербовали 22-летнего местного военного-контрактника. К подрывной деятельности он привлек двух своих безработных знакомых, надеявшихся на скорые заработки.

Установлено, что злоумышленники подожгли два релейных шкафа на линиях железнодорожного сообщения, регулирующих движение поездов через Киевщину. Для этого они приобрели легковоспламеняющуюся смесь и отвертку, которой взламывали дверцу энергоустановок, а затем обливали бензином их технологические части.

Еще двоих злоумышленников задержали на Волыни, когда они подожгли служебный автомобиль ВСУ, который проходил техобслуживание в регионе после выполнения боевых задач на фронте. Задержанными оказались 18-летний студент местного профессионально-технического училища и его 15-летний подельник.

Во время обысков у задержанных изъяли мобильные телефоны с поличным с врагом и одежду, в которой они совершали поджоги. Им сообщено о подозрении (в соответствии с совершенными преступлениями) по нескольким статьям Уголовного кодекса: ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 (диверсия, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения); ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период); ч. 2 ст. 194 (преднамеренное уничтожение или повреждение имущества путем поджога).

Злоумышленникам грозит от 10 лет тюрьмы до пожизненного заключения с конфискацией имущества.