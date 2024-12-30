В Египте акула напала на туристов: погиб работник Еврокомиссии

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В Красном море погиб итальянский турист, который работал в Европейской комиссии – на него напала акула. Об этом пишет АNSA, сообщает Европейская правда.

Как отметили журналисты, происшествие произошло в Египте в воскресенье, 29 декабря.

Морской хищник напал на двух аквалангистов во время дайвинга в Красном море. Акула ранила еще одного итальянского туриста, который находился рядом с погибшим.

Погибшему Джанлуке Ди Джойи 21 декабря исполнилось 48 лет. Он был женат, находился в Египте с семьей в отпуске.

Журналисты отметили, что мужчина работал в Европейской комиссии в Объединенном исследовательском центре (JRC) – службе, которая занималась в Комиссии вопросами науки и знаний.