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В поселке Мамай Брянской области Российской Федерации (РФ) атакован нефтепровод "Дружба". В результате удара частично разрушено техническое здание, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает российский Telegram-канал Mash.

Удар был нанесен в 04:30 (03:30 по киевскому времени), якобы, как утверждают россияне реактивной ракетой-дроном "Ад".

"Трубопровод не задело - в результате атаки частично разрушено техническое здание на территории. Люди не пострадали. Участок нефтепровода - последний пункт прокачки перед границей. Оттуда нефть, в частности, идет в Европу", - пишет Mash.

Атаки на НПЗ России

В течение последнего года Украина регулярно наносит удары по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) России. Соответствующие действия направлены на ослабление военной инфраструктуры РФ и уменьшение ее способности поставлять топливо для военных нужд. В том же числе атаки на НПЗ влияют на внутренний рынок топлива страны-террориста.

Недавно в России также жаловались на атаку в Волгоградской области, где находится еще один НПЗ врага.