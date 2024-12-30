Российская валюта продолжает падение: курс достиг 111 рублей за доллар

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30 декабря 2024 года российский рубль продолжает падать, курс доллара на международном рынке Forex в начале торгов отметки достиг 111,7566 за доллар. Об этом свидетельствуют данные портала Investing.com, сообщает Лига.Финансы.

Пока доллар торгуется на уровне около 105,4 рубля, демонстрируя устойчивое ослабление российской валюты.

Основной причиной ослабления рубля стали санкции и активное приобретение валюты импортерами, опасающимися ее дефицита из-за новых санкций США. 21 ноября в список санкций SDN были внесены "Газпромбанк" и несколько других российских банков, обеспечивавших валютные расчеты для бизнеса и поступления от экспорта газа.

Как отмечают росСМИ, кроме санкций, на рубль давят геополитические риски, падение цен на нефть, подорожание импорта из-за проблем с логистикой, а также ослабление требований к экспортерам возвращать валютную выручку в страну.

Эксперты прогнозировали, что к концу года курс рубля может упасть до 115-120 долларов.