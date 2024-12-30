Европа готовится к зимнему похолоданию: как реагируют цены на газ

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К концу недели температура по всей Европе резко понизится из-за перемещения по региону областей низкого давления. Цены на газ идут вверх, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Bloomberg.

По данным Weather Services International, в пятницу и субботу, 4 и 5 января, в Лондоне, Париже и Берлине средняя температура будет ниже нуля, что примерно на 6 градусов ниже 30-летней нормы.

Метеорологическое бюро Великобритании ожидает снег в ближайшие дни, а также экстремальные ветры и дожди.

По всей Германии синоптики DWD также предупреждают о заморозках и гололедице.

Цены на газ

Самый холодный период этой зимы, вероятно, подтолкнет спрос на отопление. Будут задействованы газовые запасы, которые упали ниже 75%. Изъятие запасов уже происходит быстрее обычного в этом году. Это подняло европейские цены на природный газ до максимумов с начала декабря.

Сейчас цены на газ составляют примерно 535 долларов за тысячу кубометров, что на 100 долларов, чем годом ранее (435 долларов).

В Великобритании среднесуточный прогноз составляет 17 градусо-дней с отопительным эффектом на 6-10 дней, что на 5 больше 10-летней нормы

В северо-западной Европе среднесуточная температура воздуха по прогнозу на 6-10 дней составит 18 градусо-дней, что на 5 больше 10-летней нормы

Во Франции в среднем за сутки ожидается 17 градусо-дней с отопительным эффектом на 6-10 дней, что на 5 больше 10-летней нормы

Напомним, по прогнозу синоптиков, Европу ждет самая холодная зима с момента вторжения России в Украину.