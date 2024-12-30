Зеленский заявил о готовности развивать стратегические отношения с Сирией

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Президент Владимир Зеленский заявляет, что Украина готова развивать долгосрочные, стратегические отношения с Сирией. Об этом он написал в соцсети Х, сообщает Укринформ.

"По моему поручению министр иностранных дел Украины Андрей Сибига вместе с министром аграрной политики и продовольствия Виталием Ковалем посетили Дамаск с визитом. Украинская делегация провела важные переговоры с сирийской администрацией, лидером Ахмедом Аш-Шараа и министрами. Мы поддерживаем сирийский народ в его десятилетиях. диктаторского правления и восстановить стабильность, безопасность и нормальная жизнь в Сирии" , - отметил Зеленский.

По его словам, первые 500 тонн украинской пшеничной муки уже завтра должны прибыть в Сирию.

"А дальше будут новые поставки, а также углубление взаимовыгодного сотрудничества во многих сферах. Мы очень ценим шанс на восстановление нормальной и стабильной жизни в Сирии и готовы развивать долгосрочные, стратегические отношения. Ожидаю от министров Сибиги и Коваля отчета по результатам визита после возвращения в Украину" , – подчеркнул Зеленский.

Напомним, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига прибыл в Сирию и встретился с главой исламистской группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ) и де-факто лидером Сирии Ахмедом аш-Шараа.