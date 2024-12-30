В 2024 году РФ нанесла вдвое больше ударов по Киеву – администрация

В 2024 году в Киеве прозвучало 500 воздушных тревог, в ходе которых российские войска нанесли почти 200 воздушных ударов. Об этом говорится в сообщении Киевской городской военной администрации, сообщает Радио Свобода.

По сообщению, во время этих атак силы РФ применили против мирного Киева более 1600 средств поражения разного типа:

свыше 1300 БпЛА;

более 200 крылатых ракет (Х-101/Х-59/Х-69/Искандер-К/Калибр);

24 баллистические ракеты ("Искандер-М"/КN-23);

22 аэробалистические ракеты "Кинжал";

7 гиперзвуковых ракет "Циркон".

"Самой массированной атакой на Киев стал комбинированный удар, во время которого враг применил одновременно 78 средств поражения, из которых 49 ракет Х-101 и 10 аэробаллистических ракет "Кинжал"... эти ракеты, дроны убивали наших жителей и разрушали наши дома. За 2024 год Россия повредила в Киеве почти 550 жилых домов. Почти 120 человек остались без жилья" , - написал в телеграме начальник КМВА Сергей Попко.

По данным КМВА, в 2023 году войска РФ совершили 73 воздушные атаки на Киев, в ходе которых было применено более 800 средств поражения, из них – более 50 баллистических и аэробалистических ракет, более 260 крылатых ракет разных типов и почти 500 ударных БПЛА.

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