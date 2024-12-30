Израильская авиакомпания продлила отмену полетов в РФ до конца марта

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Израильская авиакомпания El Al не будет совершать полетов в Москву как минимум до конца марта, сообщает Укринформ.

Ранее авиаперевозчик объявил о приостановке полетов в Москву до 4 января. Теперь же в компании заявили, что рейсы в столицу РФ не будут осуществляться до конца зимнего сезона – до 30 марта.

"Решение принято на основании анализа ситуации и согласования со службами безопасности" , - говорится в заявлении El Al.

Отмена рейсов в Москву крупнейшая авиакомпания Израиля ранее объяснила "событиями в воздушном пространстве России".

Напомним, утром 25 декабря возле города Актау на западе Казахстана упал пассажирский самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, выполнявший рейс из Баку в российский Грозный. На борту находились 67 человек, 38 из них погибли.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов заявлял, что борт был сбит российской системой ПВО "Панцирь-С1".

Белый дом заявил о наличии доказательств того, что пассажирский самолет Azerbaijan Airlines был сбит российской системой ПВО.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что пассажирский самолет получил повреждение извне на территории РФ и практически потерял управление. По его словам, самолет потерял управляемость из-за средств РЭС и подвергся обстрелу с земли на территории РФ.

По убеждению Алиева, самолет был сбит не намеренно, но российская сторона должна признать свою вину и извиниться.