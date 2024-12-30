На Закарпатье перевернулся пассажирский автобус: есть пострадавшие

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В Мукачевском районе Закарпатской области перевернулся пассажирский автобус: пострадали 9 человек, сообщает Украинская правда.

Про це повiдомила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

30 декабря в 07:35 в Службу спасения поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на автодороге местного значения между селами Залужье и Макарево Мукачевского района.

По предварительным данным, пассажирский автобус ПАЗ-3205, следовавший по маршруту "Мукачево - Барбово", съехал с дороги в кювет и перевернулся вверх колесами.

По данным спасателей, на момент аварии в салоне находилось 25 пассажиров, из которых 9 человек медики госпитализировали в Мукачевскую центральную районную больницу им. Св. Мартина.

"На месте происшествия работали спасатели 9-й и 11-й государственных пожарно-спасательных частей г. Мукачево. Они оперативно отсоединили клеммы аккумуляторов, чтобы предотвратить возможное возгорание транспортного средства. Сейчас все обстоятельства аварии выясняют правоохранители".