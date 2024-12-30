Россияне не смогли отремонтировать поврежденное оборудование на Запорожской АЭС – "Энергоатом"

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Россияне пытались отремонтировать поврежденное ими оборудование на Запорожской АЭС, но так и не смогли вернуть его к работе. Об этом говорится в сообщении "Энергоатома", сообщает Лига.Бизнес.

"Все эти действия проводились оккупантами без какого-либо согласования или разрешения РДЦ украинской энергосети, что является грубым нарушением нормативно-распорядительной документации, влияет и может приводить к полной потере питания собственных потребностей АЭС с дальнейшим развитием ядерной или радиационной аварии", – отметили в "Энергоатоме".

Речь идет о шунтирующем реакторе ПЛ-750кВ "Днепровская", установленном на ВРП 750кВ ЗАЭС. Он подключен к одной из воздушных линий, обеспечивающей Запорожскую АЭС электроэнергией для собственных нужд с подконтрольной Украине территории.

Россияне приступили к ремонту 23 ноября. После окончания дважды пытались включить поврежденное оборудование, но оба раза реактор выключался действием продольной и поперечной дифференциальной защиты.