В Польше стало меньше украинцев среди работающих иностранцев

В Польше за последние шесть лет на 8% снизилась доля украинцев среди работающих иностранцев. 75% польских компаний с международным персоналом трудоустраивает граждан Украины. Об этом говорится в исследовании, проведенном компанией Gi Group в первой половине ноября, сообщает Укринформ.

Как отмечают авторы исследования, в Польше работает 1,7 млн. иностранцев, крупнейшей группой из которых остаются украинцы. По данным управления социального страхования (ZUS) РП, в Польше зарегистрировано 779 тыс. работающих украинцев. В то же время их доля среди общего числа работающих иностранцев с 2018 года уменьшилась на 7,8%.

Как обращается внимание, больше всего за последний год в Польше увеличилось количество иностранных работников из Колумбии (на 337%), Филиппин (на 60%), Непала (46%). Подчеркивается, что в первом полугодии 2024 года в Польше было выдано 173 тыс. разрешений на работу, больше всего для жителей Азии и Южной Америки.

Исследование показывает, что у 75% польских компаний с международным персоналом работают граждане Украины, у 38% – граждане стран ЕС, у 25% компаний работают работники из других стран постсоветского пространства, а у 18,5% компаний – жители стран Азии, Африки и Южной Америки.

Gi Group отмечает, что граждане ЕС чаще работают в крупных компаниях, особенно в сфере услуг, государственном секторе, а также транспорте и логистике. Между тем, украинцы трудоустраиваются, независимо от размеров компании, сектора или региона деятельности работодателей. Наибольшие польские компании обычно работают иностранцы из более отдаленных регионов мира.

Опрос был проведен 8-13 ноября среди представителей 200 средних и крупных компаний в Польше.