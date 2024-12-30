Заместителю командира бригады ВСУ сообщили о подозрении в организации уклонения от службы

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Заместитель командира 110-й отдельной механизированной бригады получил подозрение за механизм получения средств от военных, не желавших проходить службу. За половину зарплаты эти военные могли откупиться от службы. При этом некоторые периодически оформляли боевые выплаты. Об этом говорится в сообщении Государственное бюро расследований, сообщает Левый берег.

"Следству известно по меньшей мере о 4 лицах, которые регулярно пользовались такой схемой. Ущерб государству составляет более 2,2 млн грн" , – говорится в сообщении.

В общей сложности количество таких военных, по оперативной информации, может достигать десяти. Правоохранители полагают, что схема действовала с января 2024 г.

Противоправную деятельность заместителя командира разоблачил его подчиненный – он забрал у фигуранта сумку с 1,5 млн. грн. и передал ее правоохранителям.

"Чтобы отомстить, заместитель командира бригады попытался шантажировать подчиненного и подал документы о том, что якобы самовольно оставил воинскую часть с оружием" , - говорится в сообщении.

Во время обысков у подозреваемого и его родственников было обнаружено около 5 млн гривен. Подозрения объявлены в превышении служебных полномочий и в присвоении оружия путем злоупотребления служебным положением, совершенные в условиях военного положения (ч. 5 ст. 426-1 и ч. 4 ст. 410 УК Украины).

Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности залога.

110 отдельная механизированная бригада имени генерала имени генерала-хорунжого Безручко – боевая бригада, сформированная в начале полномасштабного вторжения врага. В течение двух лет ее военные держали оборону на Авдеевском направлении.