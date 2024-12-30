Тарифы на транспортировку газа для бизнеса с 1 января подняли в 2-4 раза

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Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) повысила тарифы для ООО "Оператор ГТС Украины" на 2025 - 2029 годы. Тарифы будут действовать для бизнеса и не касаются населения, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит решение комиссии.

Тарифы установлены с учетом предположения о нулевом объеме транзита природного газа по территории Украины в страны Европы.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, предыдущие тарифы действовали с 2019 года. Их уровень оставался неизменным в течение регуляторного периода.

"В связи с завершением текущего регуляторного периода с 01.01.2025 возникает необходимость в установлении тарифов на услуги транспортировки для точек входа и точек выхода на следующий регуляторный период 2025 - 2029 годов", - говорится в документе.

Комиссия подняла к украинской ГТС для международных точек вдвое:

с 4,1 евро за тысячу кубометров до 10,29 евро за тысячу кубометров для точек входа в украинскую ГТС;

с 7,6-8,6 евро за тысячу кубометров до 14,58-15,74 евро за тысячу кубометров для точек выхода из украинской ГТС.

Кроме того, выросли тарифы на вход/выход из ГТС для внутренних точек примерно в четыре раза:

со 101,93 гривен за тысячу кубометров до 464,37 гривен за тысячу кубометров для внутренних точек входа в ГТС;

с 124,16 гривен за тысячу кубометров до 501,97 гривен за тысячу кубометров для внутренних точек выхода из ГТС.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина перекроет поток российского газа в Европу в 7 утра 1 января 2025 года.

Украина получала от транзита газа от 0,8 до 1 млрд долларов в год. Доходы России были значительно больше - 5-7 млрд долларов в год.