Зеленский подписал закон о ликвидации МСЭК

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает ликвидацию медико-социальных экспертных комиссий. Он начнет действовать уже с 1 января, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Верховная Рада Украины в Telegram.

Как отметили в парламенте, закон предусматривает, что с 1 января 2025 года в украинских кластерных и сверхкластерных больницах заработают экспертные комиссии, которые заменят МСЭК. Такие комиссии будут проводить оценку в соответствии с критериями Международной классификации функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья.

"Чтобы сделать невозможной коррупцию, комиссии будут избирательно получать на рассмотрение пациента, но ни он сам, ни комиссия не будут знать, кто из врачей будет рассматривать вопрос" , - уточнили в Раде.

При этом установленные ранее статусы лиц с инвалидностью, а также медико-социальная экспертиза для детей остаются без изменений.

К слову, во втором чтении закон был принят Верховной Радой 19 декабря этого года.

Ликвидация МСЭК в Украине

Напомним, в этом году в Украине произошел ряд коррупционных скандалов, которые были связаны с деятельностью МСЭК.

В частности, правоохранители поймали на взятках руководителя Хмельницкого областного МСЭК Татьяну Крупу. У женщины и ее сына во время обысков обнаружили около 6 млн долларов наличных.

Чуть позже у руководительницы Николаевской областной МСЭК дома нашли 450 тысяч долларов наличных. При этом ее официальные доходы с 2015 по 2023 год, согласно декларации, составляют более 2 млн гривен.

На фоне таких скандалов Совет нацбезопасности и обороны Украины поручил ликвидировать МСЭК.