Шуфрича не будут доставлять на заседание Совета по СИЗО – источник

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Народного депутата Нестора Шуфрича, обвиняемого в государственной измене, не будут возить из СИЗО на заседание Верховной Рады, свои полномочия, во исполнение решения Шевченковского райсуда, он может осуществлять путем направления депутатских запросов и обращений Об этом рассказал осведомленный собеседник в правоохранительных органах, сообщает Укринформ.

"Определение никоим образом не предусматривает, что Шуфрича будет кто-то возить в Верховную Раду. Речь о таких вещах, как депутатские запросы, обращение – то, что он может делать с учетом своего нынешнего статуса и места нахождения" , - сказал собеседник.

По его словам, Шуфрич, а также обвиняемый в государственной измене народный депутат Александр Дубинский и так пишут депутатские запросы и обращения из СИЗО.

"Они не ограничены в праве на переписку. Поэтому для Шуфрича ничего не меняется" , – сказал собеседник.

Как сообщалось, ранее народный депутат Алексей Гончаренко опубликовал постановление Шевченковского райсуда Киева, который обязал уполномоченных лиц обеспечить надлежащие условия при содержании обвиняемого Шуфрича под стражей для реализации им полномочий народного депутата в форме и способах, определенных действующим законодательством. .

Гончаренко предположил, что, вероятно, Шуфрича будут привозить из СИЗО на заседание Верховной Рады.

В сентябре 2023 года по материалам Службы безопасности Украины Шуфричу объявили подозрение в государственной измене, а в начале февраля 2024 еще одно подозрение - за финансирование Росгвардии в Крыму.

Печерский райсуд столицы избрал Шуфричу меру пресечения в виде содержания под стражей.