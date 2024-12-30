В Пентагоне рассказали, что войдет в новый пакет военной помощи для Украины

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В рамках увеличения помощи в сфере безопасности США предоставляют Украине пакет военной помощи на сумму $1,25 млрд, предусматривающий передачу оружия со складов Пентагона, который, в частности, усилит украинскую противовоздушную оборону, сообщает Европейская правда.

Об этом говорит заявление госсекретаря США Энтони Блинкена.

Как отметил Блинкен, в рамках увеличения помощи по безопасности, Соединенные Штаты предоставляют еще один значительный пакет крайне необходимого вооружения и оборудования украинским партнерам, которые защищаются от агрессии со стороны России.

Эта дополнительная помощь, которая предусматривает передачу оружия со складов Пентагона, оценивается в $1,25 млрд.

Этот пакет и пакет Инициативы безопасности помощи Украине (USAI) на сумму $1,22 млрд объявил американский президент Джо Байден 30 декабря.

Как рассказал Блинкен, в пакет военной помощи для Украины на $1,25 млрд входят:

боеприпасы для систем противодействия БпЛА (c-UAS);

боеприпасы для противовоздушной обороны;

боеприпасы для ракетных систем HIMARS;

артиллерийские боеприпасы калибра 155-мм и 105-мм;

боеприпасы класса "воздух-земля";

противотанковые системы Javelin и шведские ПТРК AT-4;

ракеты с трубчатым пуском, оптическим наведением и проводным отслеживанием TOW;

боеприпасы для оружия, обслуживаемого экипажем, и осколочные гранаты;

оборудование и боеприпасы для подрыва;

средства связи, обучение, программное обеспечение, одежда и индивидуальное снаряжение;

запасные части;

вспомогательное оборудование;

обучение и транспорт.

"Соединенные Штаты и более 50 стран мира объединили свои усилия, чтобы обеспечить Украине возможности, необходимые для защиты от российской агрессии", – добавил госсекретарь США.

Как сообщалось, в Пентагоне предполагают, что администрация Байдена вряд ли потратит все остаточные средства на вооруженную поддержку Украины по программе PDA ($5,6 млрд), которые Конгресс выделил на отправку оружия и другой военной помощи Украине.

А газета WSJ писала, администрация Байдена до завершения полномочий в январе 2025 года не успеет отправить Украине военную помощь на все средства, утвержденные Конгрессом, и часть соответствующих полномочий перейдет к команде Дональда Трампа.

В Пентагоне говорят, что достигли лимита вооружения, которое могут ежемесячно отправлять Украине без ущерба для собственной боеспособности, а также сталкиваются с логистическими проблемами в доставке.