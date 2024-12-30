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FT: Контрабандисты ввозят роскошные автомобили из Европы в РФ несмотря на санкции

FT: Контрабандисты ввозят роскошные автомобили из Европы в РФ несмотря на санкции
Фото: Рixabay

Российские контрабандисты берут десятки тысяч евро за ввоз роскошных автомобилей из Европы. Это связано с санкциями ЕС, которые ударили по состоятельным россиянам после вторжения Москвы в Украину, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Financial Times.

В частности, издание обнаружило пять российских компаний, которые предлагают контрабандно перевозить автомобили из Европы с объемом двигателей, подпадающих под санкции ЕС.

Как пишет FT, пример контрабанды был обнаружен в объявлении российского импортера AvtoImport на сайте Auto.ru. Там показано объявление о BMW 530 d M Sport по цене 68 200 долларов. Фото указывает, что автомобиль все еще находится в Германии. В то же время по состоянию на середину декабря этот автомобиль еще продавался за 31 900 евро на сайте немецкого продавца Autopartner BGL.

"Объявления, которые публикуются в России, не имеют к нам никакого отношения", - сказал представитель Autopartner BGL, подтвердив, что автомобиль все еще в Германии и на тот момент не был продан.

Стоит заметить, что FT обнаружило еще более 50 роскошных автомобилей от 25 различных немецких автосалонов на российском сайте Auto.ru. Российские импортеры предлагали эти авто с наценкой около 19 000 евро в среднем. В объявлении контрабандисты заявляют, что машины будут отправлены в третью страну.

К примеру, FT отследило Mercedes-Benz S350 черного цвета. В январе 2024 года авто продали киргизской таксомоторной компании, а уже в марте Mercedes-Benz был зарегистрирован в Москве как такси.

"Мы имеем покупателя, плательщика, экспортера, у него есть экспортные документы. Что еще мы должны сделать? Меня не интересует, что происходит с автомобилями после этого... Я просто веду бизнес и выполняю свои обязанности", - заявил представитель Kessler &﻿ Haag Артур Кесслер.

Издание отмечает, что поставки европейских автомобилей в Россию продолжаются, несмотря на ужесточение санкций ЕС. По словам представителя по продажам AvtoImport автомобили из Германии теперь перевозят "не через Беларусь, а через Турцию, Грузию, а затем в Россию".

"Экспорт автомобилей из Европы стал чрезвычайно сложным", - добавил он.

Он отметил, что теперь дешевле и быстрее перевозить немецкие автомобили премиум-класса через Южную Корею, которая ввела "минимальные" санкции против России.

За примерно 30 000 рублей, добавил он, можно перенастроить бортовые системы автомобиля с корейской на российскую.

Санкции против России

ЕС с начала вторжения ввел 13 пакетов санкций против России и Беларуси, сейчас обсуждается 14-й. В него могут войти 21 компания и 19 человек, а также новые санкции из-за смерти Алексея Навального.

Также мы писали, что Европейский союз готовится ужесточить санкции против Беларуси. Новые санкции будут направлены на ограничение "лазеек", которые Россия использует для обхода ограничений.

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