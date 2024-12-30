Один из мобильных операторов будет использовать спутниковую связь Starlink в Украине

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Крупнейший украинский мобильный оператор Киевстар и материнская компания VEON объявили о подписании соглашения со Starlink, чтобы начать внедрение спутниковой связи Direct to Cell в Украине, сообщает Mezha Media.

Благодаря этому соглашению Украина станет одной из первых стран в мире, которая получит доступ к услуге Direct to Cell. Услуга с функцией обмена SMS и OTT-сообщениями начнет внедряться в 4 квартале 2025 года, а следующим этапом станет голосовая связь и передача данных.

Ожидается, что соглашение будет способствовать укреплению национальной инфраструктуры связи, в частности, расширению покрытия на отдаленных территориях и повышению энергетической стабильности сети.

Благодаря технологиям Starlink, абоненты Киевстар смогут поддерживать стабильную связь даже в случаях, когда наземная сеть не способна обеспечить покрытие в определенных районах. Это должно улучшить качество связи при отключении электричества и в отдаленных регионах.

Технология Direct to Cell на спутниках Starlink использует усовершенствованный модем eNodeB, выполняющий роль сотовой башни в космосе. Это позволяет интегрироваться в сеть как обычный роуминговый партнер. Благодаря этой технологии связь будет доступна в отдаленных регионах и будет работать с LTE-смартфонами без необходимости изменений в аппаратном обеспечении, прошивке или установке специальных приложений.