Сырский рассказал о рекордных потерях РФ в Донецкой области
Россияне продолжают непрерывные мясные штурмы в Донецкой области, неся рекордные потери. Только за последнюю неделю враг потерял около 1700 единиц живой силы, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщает Facebook-страница главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского.
"Работал в частях и подразделениях, которые ведут оборонительную операцию в Донецкой области. Эти направления остаются самыми горячими. Враг продолжает осуществлять непрерывные мясные штурмы, неся рекордные потери. Так, в последнюю неделю, захватчики ежедневно теряют около 1700 человек убитыми и ранеными, а в целом в этом году эта цифра составляет уже 427 тысяч", - заявил Сырский.
По словам главнокомандующего ВСУ, с командирами подразделений были проработаны меры для:
- повышения эффективности огневого поражения противника;
- надежного удержания рубежей и позиций;
- обеспечения бесперебойного снабжения боеприпасов и дронов;
- усиления подразделений, осуществляющих оборону на переднем крае.
В том же числе, как отметил Сырский, внимание было уделено обеспечению медицинских подразделений всем необходимым и организации эффективной эвакуации раненых военных.
"Наша цель на этом направлении - максимальное уничтожение врага и его резервов. Продолжаем бить оккупанта без остановки", - добавил он.
Ситуация на фронте
За прошедшие сутки, 29 декабря, согласно данным Генерального штаба ВСУ, на фронте было зафиксировано 186 боевых столкновений. В частности вчера потери врага составили 2010 единиц живой силы.
Как писал Институт изучения войны (ISW), украинские бойцы восстановили ранее утраченные позиции возле Северска. В то же время фиксируется продвижение врага вблизи Торецка, Великой Новоселки и на Покровском и Кураховском направлениях.