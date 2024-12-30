Будут ли украинцы со светом на Новый год: что говорят в Раде

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Энергетики прилагают усилия, чтобы на Новый год украинцы были со светом. Однако, в зоне риска прифронтовые регионы, сообщает РБК-Украина.

Об этом рассказал Сергей Нагорняк, народный депутат, член Комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, председатель подкомитета по вопросам энергосбережения и энергоэффективности.

"Враг пытается весь ноябрь и декабрь приложить все усилия, чтобы украинцы были без света в своих домах. Но мы видим, что сегодня у нас 30 декабря, конец 2024 года, но врагу не удалось, несмотря на 14 массированных ракетных атак оставить украинцев зимой на Новый год без электроэнергии" , - сказал Нагорняк.

Он отметил, что сейчас в Украине действуют незначительные графики отключений света. Когда россияне разрушают энергетическую систему, то атомщики применяют превентивные меры и разгружают атомные энергоблоки. Затем приходится их быстро загружать снова, чтобы вернуть баланс в энергосистеме.

"Поэтому наши украинские энергетики уже прошли такой путь, что они смогут следующему поколению передавать безумный опыт и нашим партнерам также. Поэтому я верю в то, что мы на Новый год будем обязательно, все наши дома будут со светом" , - подчеркнул нардеп.

В то же время, по его словам, в зоне риска прифронтовые районы. В частности, Харьков, Сумы и другие города, которые близко к линии фронта и по которым РФ прицельно бьет.

"Но в целом украинскую энергетическую систему вывести из строя и ее целостность врагу не удастся" , - добавил Нагорняк.

Отключение света в Украине

Напомним, с начала осени Россия усилила атаки на энергетическую инфраструктуру Украины. Основной целью россиян являются ТЭС, ГЭС и трансформаторные подстанции.

Одни из крупнейших атак были 17 ноября - более 120 ракет и 90 дронов, 28 ноября удары повредили объекты в 14 областях. Из-за повреждения объектов и дефицита в энергосистеме в Украине вводили графики отключений электроэнергии. Впрочем последние несколько дней свет не выключали.

13 декабря Россия запустила по Украине 287 средств воздушного нападения - 94 ракеты и 193 дронов.

А 25 декабря, российские оккупанты нанесли уже 13 массированного удара по украинским энергетическим объектам с начала года.