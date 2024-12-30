Минфин США объявил о выделении Украине 3,4 млрд долларов помощи

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Правительство Соединенных Штатов объявило о выделении Украине $3,4 миллиарда прямой бюджетной поддержки, сообщает Укринформ.

"Наша прямая бюджетная поддержка Украины поступает в критический момент, когда Россия усиливает свои атаки на украинских гражданских и критически важную инфраструктуру" , – отметила глава Минфина США.

По ее словам, экономическая помощь от Соединенных Штатов и союзников "имеет решающее значение для способности Украины защитить свой суверенитет и достичь справедливого мира путем обеспечения критически важных государственных услуг, поддерживающих ее отважную борьбу".

Отмечено, что пакет для Украины выделяется в координации с Агентством США по международному развитию (USAID) и Государственным департаментом.

"Эта помощь в размере $3,4 миллиарда знаменует собой окончательную выплату средств, выделенных в соответствии с двухпартийным Законом о дополнительных ассигнованиях на безопасность Украины в 2024 году" , - отметили в американском ведомстве.

При этом подчеркивается, что прямая бюджетная поддержка продолжает зависеть от реформ, связанных с укреплением правоохранительных органов, повышением прозрачности и эффективности государственных учреждений, а также усилением антикоррупционных правил и процедур.

В заявлении отмечается, что успех Украины является основным национальным интересом Америки, ведь прекращение незаконного вторжения России поможет поддерживать глобальный демократический порядок, основанный на правилах, который будет способствовать безопасности и экономическим интересам США. Это "пошлет недвусмысленный сигнал автократам и потенциальным агрессорам во всем мире" о том, что решимость США непоколебима.

"Мы не должны отступать в этих усилиях. Вместе с помощью в сфере безопасности, которую Америка предоставляет Украине, и действиями Минфина по дальнейшему усилению санкций против российской военной машины мы будем делать все зависящее, чтобы подготовить Украину к установлению справедливого мира" , - подчеркивается в заявлении.

Напомним, ранее в этом году США выполнили свою часть обязательств в рамках инициативы G7 по передаче Украине ссуды в размере $50 миллиардов за счет поступлений от замороженных суверенных активов России.

В понедельник президент США Джо Байден объявил о выделении почти $2,5 миллиарда долларов на помощь безопасности Украины.