Генштаб: Количество боев выросло до 104, треть из них – под Покровском

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По состоянию на 16.00 30 декабря ситуация на линии боевого столкновения остается напряженной. С начала суток произошло 104 боевых столкновений, сообщает Левый берег.

От огня ствольной артиллерии пострадали районы приграничных населенных пунктов Бачевск, Александровка Сумской области и Тимофеевка Харьковской области.

Кроме этого, на Харьковском направлении российские оккупанты дважды тщетно атаковали оборонительные рубежи украинских подразделений вблизи Волчанска и Липцев.

На Купянском украинские воины отбили четыре вражеских атаки неподалеку от Голубовки, Степной Новоселовки, Кругляковки и Загрызового, еще семь боестолкновений продолжаются.

На Лиманском за день захватническая армия совершила десять атак у Копанок, Надежды, Новоегоровки, Макеевки, Ивановки и Тернов, в настоящее время продолжаются бои в двух локациях.

Враг проводил один штурм на Северском направлении в районе населенного пункта Белогоровка, Силы обороны отразили атаку.

На Краматорском украинские воины отразили три штурмовых действия вблизи Временного Яра и Ступочек, четыре боестолкновения продолжаются.

На Торецком россияне пытались вытеснить украинские подразделения с занимаемых позиций неподалеку от Щербиновки и в Торецке, где Силы обороны отразили две атаки.

На Покровском с начала суток оккупанты предприняли 30 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Воздвиженка, Миролюбовка, Луч, Зеленое, Даченское, Новый Труд, Шевченко, Волково, Новооленовка и Новоелизаветовка. семь боеприкосновений еще продолжается.

На Кураховском оккупанты провели 11 атак вблизи Петропавловки, Славянки, Шевченко и Курахово, две атаки продолжаются.

На Времивском подразделения наших войск отразили 11 штурмов россиян неподалеку от Янтарного, Успеновки, Времовки и в направлении Константинополя и Новоселки, в настоящее время продолжаются четыре боестолкновения.