Как будет работать метро и наземный транспорт в Киеве на Новый год: график
В Киеве график работы общественного транспорта на Новый год остается неизменным, наземный транспорт курсирует с учетом комендантского часа, а подземные станции метро работают круглосуточно как укрытие, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщает КГГА.
Наземный транспорт
Согласно информации КП "Киевпастранс", наземный общественный транспорт курсирует с учетом комендантского часа и согласно расписанию, которое доступно по ссылке.
Киевский метрополитен
Режим работы станций метрополитена и график движения поездов остаются стабильными:
- В часы пик: интервалы движения 2:45-3:45 минуты.
- В межпиковое время: интервалы 5-6:15 минуты.
- В выходные дни: интервалы 6-7 минут.
Время открытия и закрытия станций метро синхронизировано с графиком движения поездов.
Станции как укрытия
46 подземных станций Киевского метрополитена круглосуточно работают в режиме укрытий. В этих локациях обеспечены необходимые условия для комфортного пребывания жителей во время воздушной тревоги.
Городская власть подчеркивает важность соблюдения расписания и безопасности пассажиров.
Инструкция от КГГА
Киевлянам напоминают, что метрополитен круглосуточно выполняет функцию укрытия, а чтобы воспользоваться укрытием после завершения работы метро, необходимо нажать на звонок, который находится возле входной группы дверей, и подождать постового полицейского.