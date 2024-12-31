В Севастополе раздавались взрывы: оккупанты заявляли об атаке беспилотников

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В Севастополе оккупированного россиянами Крыма в понедельник вечером прогремели взрывы, оккупанты говорят об атаке БпЛА.﻿﻿ Об этом заявил так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Разважаев, а также пишут крымские паблики, сообщает Украинская правда.

"Громкий звук, который был слышен, - это дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 2 БпЛА самолетного типа над акваторией Черного моря. Продолжается контроль обстановки.

Учитывая то, что БПЛА сбиты над морем и на большой высоте, прошу сохранять спокойствие и находиться в безопасных местах" , – сообщил оккупационный чиновник.

Вместе с тем крымские паблики пишут, что из района бухты Омега росПВО стрельнула в сторону Фиолента, "судя по вспышкам, было 2 выхода ракеты".

Позже те же паблики сообщили, что основные взрывы были в районе Камышовой бухты.

Также стало известно о взрывах в бухте Казачьей.

Впоследствии Крымский ветер написал о "громких взрывах" в Севастополе:

"Взрывы раздаются с моря, Z-паблики пишут, что Севастополь атакуют морские дроны".

В 00:27 Розважаев сообщил о якобы атаке надводных беспилотников. По его данным, один из таких якобы уничтожила российская ПВО.

Также российский "губернатор" оккупированного Севастополя добавил, что над городом якобы были сбиты украинские дроны.

В 1:33 Крымский ветер написал о новых взрывах в Севастополе.

По данным Крымского ветра, российская авиация подняла в воздух вертолеты от Качи до Севастополя.

В 2:30 в Севастополе снова сообщили о мощных взрывах.