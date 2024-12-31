Трамп проиграл апелляцию по делу обвинения в сексуальном насилии

Федеральный апелляционный суд США поддержал вердикт присяжных о признании Дональда Трампа виновным в сексуальном насилии в отношении писательницы Джин Кэрролл. Просьба избранного президента о новом судебном разбирательстве была отклонена.﻿ Об этом сообщает CNN, пишет Валерий Савицкий, РБК-Украина.

Победитель президентских выборов обжаловал гражданский иск на сумму 5 миллионов долларов. Трамп утверждал, что судья первой инстанции допустил многочисленные ошибки. В частности, он якобы принял во внимание показания двух других женщин, которые утверждали, что Трамп подверг их сексуальному насилию.

Апелляционный суд пришел к выводу, что судья первой инстанции не злоупотреблял своим усмотрением при вынесении решения относительно доказательств. Однако даже в случае совершения судьей каких-то ошибок, в апелляционном суде отметили, что, учитывая сильные аргументы Кэрролл, они не убеждены, что права Трампа были нарушены настолько, чтобы требовать нового судебного разбирательства.

"И я, и Э. Джин Кэрролл довольны сегодняшним решением. Мы благодарим Второй окружной суд за тщательное рассмотрение аргументов сторон" , - сказала адвокат посьтрадавшей Роберта Каплан.

Согласно решению гражданского суда, подозреваемому не грозит тюремное заключение. Присяжные признали, что Трамп сексуально домогался Кэрролл, что является достаточным для привлечения его к ответственности за избиение. Зато присяжные не признали, что писательница доказала факт ее изнасилования.

Стивен Чунг - главный представитель Трампа и новый директор по коммуникациям Белого дома - сказал, что апелляции будут поступать в дальнейшем.

"Американский народ переизбрал президента Трампа с подавляющим большинством голосов, и он требует немедленного прекращения политического вооружения нашей системы правосудия и быстрого прекращения всех "охот на ведьм", включая финансируемую демократами мистификацию Кэрролла, которая будет продолжать оспариваться. Мы с нетерпением ждем объединения нашей страны в новой администрации, ведь президент Трамп делает Америку снова великой" , - сказал Чунг.

Дело против Трампа о сексуальном насилии

Писательница Джин Кэрролл подала иск в 2023 году в соответствии с "Законом штата Нью-Йорк о совершеннолетних, переживших насилие". Этот закон открыл окно в прошлое для обвинений в сексуальном насилии, подобных обвинениям писательницы с давно истекшими сроками исковой давности.

Кэрролл утверждала, что Трамп изнасиловал ее в универмаге Bergdorf Goodman и оклеветал ее, когда отрицал слова, отметив, что она не его тип. Однако политик предположил, что она выдумала эту историю, чтобы увеличить продажи своей книги и отрицал все обвинения.

9 мая 2023 года Федеральный суд Манхэттена признал виновным Трампа по делу о попытке изнасилования писательницы.

Согласно решению суда, политик будет обязан выплатить пострадавшей компенсацию на 2 миллиона долларов. Кроме того, Трампа признали виновным в клевете из-за отрицания инцидента и присудили еще 3 миллиона долларов компенсации в пользу Кэррол. В сумме - 5 миллионов долларов. Политик подал апелляцию на это решение суда.

В январе 2024 года отдельное жюри присяжных присудило Кэррол 83,3 миллиона долларов после того, как признало, что Трамп оговорил ее, отрицая сексуальное насилие. Политик также подал апелляцию на этот вердикт.