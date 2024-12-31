В Южной Корее суд выдал ордер на задержание президента – Yonhap

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По данным южнокорейского издания Yonhap, суд выдал ордер на задержание Юн Сок Ёля - президента Южной Кореи, которому объявили импичмент, сообщает Украинская правда.

Южнокорейское издание пишет, что суд одобрил ордер на задержание Юн Сок Йоля в рамках расследования относительно объявленного им военного положения в стране в начале декабря.

Отметим, Национальное собрание Южной Кореи в субботу, 14 декабря, проголосовало за импичмент президента Юн Сук Йоля.

Напомним, 3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Йоль 3 декабря объявил чрезвычайное военное положение в стране. В прямом телеобращении к нации во вторник Юн заявил, что эта мера необходима для защиты страны от "коммунистических сил". Он не назвал конкретной угрозы со стороны КНДР, обладающей ядерным оружием, и сосредоточился на своих внутренних политических оппонентах.

Национальная ассамблея Южной Кореи смогла 4 декабря проголосовать за требование к президенту Юн Сок Йолю отменить чрезвычайное военное положение. После этого президент Южной Кореи Юн Сок Йоль заявил, что военное положение в стране будет отменено.

Оппозиционная Демократическая партия Южной Кореи планировала обвинить президента Юн Сок Йоля в государственной измене и запустить процедуру импичмента.

Лидер правящей партии Южной Кореи заявил 6 декабря, что президента Юн Сок Йоля надо немедленно отстранить от исполнения обязанностей, добавив, что Юн приказал арестовать известных политиков во время своего военного положения, которое позже было отменено.

В обращении 7 декабря президент Южной Кореи заявил, что он "искренне сожалеет" о том, что вызвал беспокойство общественности объявлением военного положения, пообещав при этом больше не повторять подобного.

В тот же день парламент Южной Кореи не проголосовал за импичмент президента Юн Сок Йоля, однако лидер правящей партии заявил, что президент таки уйдет в отставку.