Пентагон высказался об эффективности атак солдат КНДР в Курской области

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Министерство обороны Соединенных Штатов Америки (США) не видит значительной эффективности в участии военнослужащих Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) в боях в Курской области против ВСУ. Зато северокорейские силы несут существенные потери, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Минобороны США Сабрина Сингх во время брифинга в Вашингтоне, сообщает Пентагон.

Представительница американского оборонного ведомства отметила, что Пентагон соглашается с недавно объявленной администрацией президента Джо Байдена оценкой относительно количества потерь со стороны солдат КНДР в Курской области в ходе боев в рядах росармии против украинских защитников.

"Белый дом недавно объявил, что примерно 1000 солдат (КНДР) были убиты или ранены в районе Курска. Это также наша оценка" , - сказала Сингх.

Заместитель спикера Пентагона добавила, что атаки со стороны северокорейских военных в данном регионе "не оказываются значительно эффективными".

По словам Сингх, военнослужащие КНДР несут "значительное количество" потерь в Курской области.

Участие войск КНДР на стороне РФ в войне против Украины

Напомним, по данным Южной Кореи, в РФ уже было отправлено около 11 тысяч солдат КНДР, которые Пхеньян перебросил для помощи Москве в войне против Украины. Определенную часть северокорейских военных после тренировки направили в Курскую область, чтобы участвовать в составе росармии в боях против ВСУ.

Как заявил 16 декабря президент Украины Владимир Зеленский, к боям в Курской области РФ уже начала привлекать солдат КНДР.

Недавно в Сеуле заявили, что по меньшей мере 100 военных КНДР в РФ уже погибли во время боев, а еще 1000 получили ранения.

26 декабря в Главном управлении разведки Минобороны Украины также отметили, что войска КНДР в Курской области продолжают нести потери.

27 декабря президент Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты и северокорейские надзиратели пытаются не допустить попадания в плен солдат КНДР. Глава государства отметил, что бывали случаи, когда их добивали свои же.

В тот же день в Белом доме рассказали, что среди солдат КНДР в армии РФ - большие потери, а некоторые северокорейские военные совершают самоубийства.