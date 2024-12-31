ISW: Российская армия существенно усилила защиту границы с Украиной

Российские войска с 2022 года существенно усилили защиту международной границы России с Украиной. Командование армии РФ больше не привлекает для охраны границы призывников и вероятных дезертиров.﻿ Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW), пишет Валерий Савицкий, РБК-Украина.

В отчете ссылаются на информацию одного из российских военных блогеров, который утверждал, что войска развернули "серьезные" силы для защиты границы и сформировали отдельную группировку для ее охраны. В Институте изучения войны отметили, что не имеют возможности самостоятельно подтвердить эту информацию.

Кроме того, другой связанный с Кремлем блогер отметил, что с началом вторжения Украины в Курскую область, в России стремительно увеличился набор добровольцев. По его словам, сейчас в районе Суджи воюют много осужденных, в том числе бывшие бойцы "группы Вагнера". По словам блогера, российские заключенные воюют на фронте в рамках российского проекта "К", но не уточнил подробностей этого проекта.

В то же время, пишет ISW, другой связанный с Воздушно-десантными войсками России блогер 30 декабря заявил, что российские войска переформировали 214-й отдельный специальный батальон OPFOR в отдельный десантно-штурмовой батальон.

По его словам, батальон OPFOR воюет в Украине с 2022 года и прошел несколько переформирований, в том числе после боев на Бахмутском направлении в 2023 году.

Блогер добавил, что в течение 2024 года батальон выполнял преимущественно информационную роль и снимал фильмы о своих боевых действиях.