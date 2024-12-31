РФ вывела пограничников с КПП на границе между Арменией и Ираном – ISW
Российские пограничники оставили пограничный контрольно-пропускной пункт "Агарак" на границе Армении с Ираном. Россияне совместно с армянами находились на этом КПП более 30 лет. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW), пишет Валерий Савицкий, РБК-Украина.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян 30 декабря объявил, что армянские пограничные войска начали патрулировать КПП "Агарак" без российских сил.
Предположительно российские пограничники покинули этот район в соответствии с соглашением от октября 2024 года о том, что пограничники Армении возобновят контроль над пунктом пропуска с 1 января 2025 года.
Пашинян также добавил, что российские пограничники работали на КПП "Агарак" с 1991 года.
"Вывод российских пограничников с КПП "Агарак" произошел через пять месяцев после того, как российские пограничники завершили вывод войск из ереванского международного аэропорта "Звартноц". Это еще раз продемонстрировало приверженность Армении к сокращению двусторонних отношений с Россией в сфере безопасности", - отметили в Институте изучения войны.
Отношения Армении с Россией
Со времен распада СССР в 1991 году, Армения много лет была одним из ближайших союзников Российской Федерации. В частности, российские военные помогли стране установить контроль на частью Нагорного Карабаха в первой половине 1990-х годов и создать в регионе "Нагорно-Карабахскую республику".
После заключения мирного договора в 1994 году, боевые действия между Арменией и Азербайджаном прекратились. Однако время от времени в регионе вспыхивали столкновения со стрельбой между азербайджанскими и армянскими пограничниками и военными.
Наиболее масштабные боевые действия вновь вспыхнули в 2020 году. Азербайджан при поддержке Турции, отодвинул линию разграничения в Нагорном Карабахе и заставил армянских военных отступить. Россия не предоставила достаточной военной поддержки Армении и с тех пор Ереван начал сворачивать тесное партнерство с Москвой.
В июне 2024 года Пашинян заявил о намерении Армении покинуть Организацию договора коллективной безопасности (ОДКБ).
В сентябре армянское правительство заморозило участие на всех уровнях в ОДКБ. А в декабре Пашинян заявил, что страна прошла точку невозврата в эту организацию.