РФ вывела пограничников с КПП на границе между Арменией и Ираном – ISW

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Российские пограничники оставили пограничный контрольно-пропускной пункт "Агарак" на границе Армении с Ираном. Россияне совместно с армянами находились на этом КПП более 30 лет.﻿ Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW), пишет Валерий Савицкий, РБК-Украина.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 30 декабря объявил, что армянские пограничные войска начали патрулировать КПП "Агарак" без российских сил.

Предположительно российские пограничники покинули этот район в соответствии с соглашением от октября 2024 года о том, что пограничники Армении возобновят контроль над пунктом пропуска с 1 января 2025 года.

Пашинян также добавил, что российские пограничники работали на КПП "Агарак" с 1991 года.

"Вывод российских пограничников с КПП "Агарак" произошел через пять месяцев после того, как российские пограничники завершили вывод войск из ереванского международного аэропорта "Звартноц". Это еще раз продемонстрировало приверженность Армении к сокращению двусторонних отношений с Россией в сфере безопасности" , - отметили в Институте изучения войны.

Отношения Армении с Россией

Со времен распада СССР в 1991 году, Армения много лет была одним из ближайших союзников Российской Федерации. В частности, российские военные помогли стране установить контроль на частью Нагорного Карабаха в первой половине 1990-х годов и создать в регионе "Нагорно-Карабахскую республику".

После заключения мирного договора в 1994 году, боевые действия между Арменией и Азербайджаном прекратились. Однако время от времени в регионе вспыхивали столкновения со стрельбой между азербайджанскими и армянскими пограничниками и военными.

Наиболее масштабные боевые действия вновь вспыхнули в 2020 году. Азербайджан при поддержке Турции, отодвинул линию разграничения в Нагорном Карабахе и заставил армянских военных отступить. Россия не предоставила достаточной военной поддержки Армении и с тех пор Ереван начал сворачивать тесное партнерство с Москвой.

В июне 2024 года Пашинян заявил о намерении Армении покинуть Организацию договора коллективной безопасности (ОДКБ).

В сентябре армянское правительство заморозило участие на всех уровнях в ОДКБ. А в декабре Пашинян заявил, что страна прошла точку невозврата в эту организацию.