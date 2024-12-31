Курс валют НБУ на 31 декабря

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Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 31 декабря 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 30 декабря, повысился на 10 коп до 42.0390 за 1 доллар.

Евро подорожал на 18 коп до 43.9266 за 1 евро.

Фунт стерлингов подорожал на 29 коп до 52.9460 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка упал на 2 коп до 46.5419 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого достиг уровня 10.2966 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс USD Доллар 42.039 000 EUR Евро 43.926 600 GBP Фунт стерлингов 52.946 000 CHF Швейцарский франк 46.541 900 PLN Польский злотый 10.296 600

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.