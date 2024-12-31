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Курс валют НБУ на 31 декабря

Курс валют НБУ на 31 декабря

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 31 декабря 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 30 декабря, повысился на 10 коп до 42.0390 за 1 доллар.

Евро подорожал на 18 коп до 43.9266 за 1 евро.

Фунт стерлингов подорожал на 29 коп до 52.9460 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка упал на 2 коп до 46.5419 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого достиг уровня 10.2966 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 42.039000 +0.0987
EUR Евро 43.926600 +0.1787
GBP Фунт стерлингов 52.946000 +0.29
CHF Швейцарский франк 46.541900 --0.0222
PLN Польский злотый 10.296600 +0.0675

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.

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