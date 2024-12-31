Курс валют НБУ на 31 декабря
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 31 декабря 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 30 декабря, повысился на 10 коп до 42.0390 за 1 доллар.
Евро подорожал на 18 коп до 43.9266 за 1 евро.
Фунт стерлингов подорожал на 29 коп до 52.9460 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка упал на 2 коп до 46.5419 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого достиг уровня 10.2966 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|42.039000
|EUR
|Евро
|43.926600
|GBP
|Фунт стерлингов
|52.946000
|CHF
|Швейцарский франк
|46.541900
|PLN
|Польский злотый
|10.296600
Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.
Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.