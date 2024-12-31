Си Цзиньпин: Китай и Россия всегда движутся "рука об руку"

Рождественская Акция для всех! До 65% скидки!

Глава Китая Си Цзиньпин во вторник, 31 декабря, обменялся с российским диктатором Владимиром Путиным новогодними поздравлениями. По словам китайского лидера, страны движутся "рука об руку", пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

Китайское информационное агентство Xinhua привело цитату Си Цзиньпина о том, что КНР и РФ "всегда движутся вперед рука об руку правильным путем отказа от альянса, конфронтации и не нацеливания на третью сторону".

Глава Китая добавил, что политическое "взаимное доверие" и стратегическая координация между их странами "постоянно идут на более высокий уровень под стратегическим руководством двух лидеров".

По словам Цзиньпина, китайская и российская стороны "поддерживают друг друга как главы механизма БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества, внося значительный вклад в солидарность и сотрудничество между странами Глобального Юга".

Кроме того, лидер КНР заявил о готовности поддерживать "тесные контакты" с Путиным и "общее направление" сотрудничества между странами с целью "продолжения консолидации и углубления китайско-российских связей, которые отличаются постоянной добрососедской дружбой, всесторонней стратегической координацией и взаимовыгодностью сотрудничества".

Напомним, в мае Путин и Си Цзиньпин договорились углубить двусторонние связи между странами и сотрудничать в сферах взаимного интереса, таких как Тайвань, Украина и против взаимного соперника - Соединенных Штатов Америки.