РФ атакует Украину ракетами – Воздушные силы

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Утром 31 декабря во время атаки беспилотниками оккупанты также выпустили по Украине ракеты, сообщает Украинская правда.

Воздушные Силы ВСУ сообщали о скоростных целях в Харьковской области (курс южный), на границе Сумщины и Харьковщины (курс юго-западный).

Также управляемые авиационные ракеты заметили в Полтавской области (курсом на Миргород), в Сумской области (курсом на Полтавщину).

Позже Воздушные силы сообщили о ракетах на севере Полтавщины (курс западный), Сумской области (курсом на Полтавщину), на севере Черкасчины (курс юго-западный), на юге Черниговщины (курс западный).

В восточных, северных, центральных областях была объявлена тревога.

0 7:57 Воздушные силы сообщили об угрозе применения баллистического вооружения по всей территории Украины.