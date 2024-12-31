В Генштабе обновили данные о потерях российских войск за минувшие сутки
За последние сутки с 30 на 31 декабря, россияне потеряли на войне в Украине 1610 солдат, 5 танков и 27 боевых бронированных машин, сообщает РБК-Украина.
Об этом говорят данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 31.12.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 789 550 (+1610) человек ликвидировано;
- танков - 9668 (+5) ед;
- боевых бронированных машин - 20 030 (+27) ед;
- артиллерийских систем - 21 528 (+34) ед;
- РСЗО - 1256 ед;
- средства ПВО - 1032 ед;
- самолетов - 369 ед;
- вертолетов - 329 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 21 081 (+12) ед;
- крылатых ракет - 3003 ед;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 32 626 (+75) ед;
- специальной техники - 3671 (+1) ед.
Ситуация на фронте и обстрелы РФ
По данным Института изучения войны (ISW), Силы обороны продвинулись возле Часового Яра, Торецка и Покровска. Однако россияне имели успех у Курахово, Угледара и Большой Новоселки.
В течение ночи захватчики атаковали Украину дронами-камикадзе "Шахед". В Киевской области силы ПВО сбивали вражеские дроны.