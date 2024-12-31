РФ ударила по критической инфраструктуре в Шостке на Сумщине: есть разрушения

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Российская армия утром вторника, 31 декабря, в очередной раз масштабно атаковала Украину. На этот раз под ударом оказался город Шостка.﻿ Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

По данным ОВА, утром враг нанес ракетный удар по инфраструктуре Шосткинской громады.

По состоянию на 08:30 информация о пострадавших не поступала.

В результате атаки разрушены отдельные объекты инфраструктуры, сообщил﻿ глава громады Николай Нога. Повреждены 12 многоэтажных жилых домов, два образовательных учреждения и объекты социальной сферы. На местах работают аварийно-спасательные подразделения.

Заметим, что незадолго до взрывов в Шостке Воздушные силы предупреждали о скоростной цели в направлении города.

"Скоростная цель в направлении Шостки Сумской области" , - написали воздушники.

Кроме этого ночью и утром россияне совершили 6 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 6 взрывов. Обстрелам подверглись Шосткинская и Свесская общины.