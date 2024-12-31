Воины ГУР впервые уничтожили воздушную цель с помощью морского дрона

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Главное управление разведки Минобороны Украины заявило, что его воины впервые в мире уничтожили воздушную цель с помощью морского дрона Magura V5, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает ГУР МОУ.

Сообщается, что 31 декабря воины спецподразделения ГУР МО Украины "Group 13" впервые в истории поразили воздушную цель с помощью ударного морского дрона Magura V5, оснащенного ракетным вооружением.

По данным разведки, во время боя в Черном море в районе мыса Тарханкут временно оккупированного Крыма в результате применения ракет Р-73 "SeeDragon" уничтожен российский вертолет Ми-8.

Еще один такой же вражеский вертолет получил огневое поражение и смог добраться до аэродрома базирования.

Что предшествовало:

В Севастополе временно оккупированного россиянами Крыма вечером 30 декабря и в ночь на вторник прогремели взрывы, оккупанты заявили об атаке БПЛА и надводных беспилотников.

В мае 2024 года стало известно, что на украинские морские дроны Magura начали устанавливать зенитные ракеты.