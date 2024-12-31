Воины ГУР впервые уничтожили воздушную цель с помощью морского дрона
Главное управление разведки Минобороны Украины заявило, что его воины впервые в мире уничтожили воздушную цель с помощью морского дрона Magura V5, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщает ГУР МОУ.
Сообщается, что 31 декабря воины спецподразделения ГУР МО Украины "Group 13" впервые в истории поразили воздушную цель с помощью ударного морского дрона Magura V5, оснащенного ракетным вооружением.
По данным разведки, во время боя в Черном море в районе мыса Тарханкут временно оккупированного Крыма в результате применения ракет Р-73 "SeeDragon" уничтожен российский вертолет Ми-8.
Еще один такой же вражеский вертолет получил огневое поражение и смог добраться до аэродрома базирования.
Что предшествовало:
В Севастополе временно оккупированного россиянами Крыма вечером 30 декабря и в ночь на вторник прогремели взрывы, оккупанты заявили об атаке БПЛА и надводных беспилотников.
В мае 2024 года стало известно, что на украинские морские дроны Magura начали устанавливать зенитные ракеты.