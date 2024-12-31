Шольц: Результат выборов в Германии не будет решаться владельцами соцсетей

Рождественская Акция для всех! До 65% скидки!

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал избирателей не позволить "владельцам социальных сетей" решать судьбу досрочных выборов в следующем году на фоне того, как американский миллиардер Илон Маск неоднократно поддерживал ультраправую партию "Альтернатива для Германии", сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в новогоднем обращении Шольца, которое цитирует The Guardian.

В обращении, записанном для телевидения и обнародованном перед его трансляцией во вторник, немецкий канцлер заявил, что только граждане Германии имеют право решать, "куда Германия пойдет дальше" после выборов 23 февраля.

"Это не будет решаться владельцами социальных сетей", – подчеркнул он.

Вместо этого, по словам Шольца, судьба немецкого общества "будет зависеть от подавляющего большинства умных и порядочных людей".

Не упоминая прямо Илона Маска или его платформу X (Twitter), он призвал немцев противостоять манипуляциям и отстаивать свою демократию.

"В конце концов, в новогоднюю ночь принято загадывать желания. Я желаю, чтобы мы не дали себя обмануть", – резюмировал глава немецкого правительства.

Ранее Маск написал колонку в поддержку ультраправой партии "Альтернатива для Германии" ("АдГ") в газете Welt am Sonntag.

Из-за публикации колонки Маска редактор раздела мнений издания Welt am Sonntag Ева Мари Когель уволилась в знак протеста.

Лидер немецкого оппозиционного блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц назвал призыв Маска поддержать "АдГ" на выборах 23 февраля "назойливым и своевольным", а в немецком правительстве заявили, что миллиардер пытается повлиять на выборы, запланированные на 23 февраля