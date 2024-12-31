Кто в Украине больше всего не доверяет ТЦК: данные социологов

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Мобилизация в Украине воспринимается неоднозначно. К работникам ТЦК уровень недоверия достигает 67%, а доверять только 29% респондентов, сообщает РБК-Украина.

Об этом рассказал заместитель директора социологической группы "Рейтинг" Любомир Мысив.

По его словам, самый высокий уровень недоверия к представителям ТЦК зафиксирован среди жителей западных и приграничных регионов, молодого поколения и мужчин.

Социолог сообщил, что в декабре 2024 года была проведена пятая волна исследования, которое называется "Образ ветеранов в украинском обществе". Оно проводится его по инициативе Украинского ветеранского фонда Министерства ветеранов.

"На этот раз мы решили не ставить прямой вопрос доверия к ВСУ. Мы увидели, что мобилизация в обществе воспринимается неоднозначно. И есть очень резкие различия между отношением общества к военным на передовой, к тем, кто в тылу, и кто служит в ТЦК" , - сказал он.

Он отметил, что уровень доверия к военным в обществе остается самым высоким. В частности, 96% доверяют ветеранам АТО, которые сейчас снова воюют, 91% - ветеранам нынешней войны, 88% - ветеранам АТО (ООС) 2014-2021 годов. 94% доверяют тем, кто служит на передовой, 76% - тем, кто служит в тылу (кроме ТЦК).

Напомним, опрос Социологической группы "Рейтинг" был проведен 5-6 декабря 2024 года среди 1000 респондентов.

Отметим, по состоянию на ноябрь 2024 года в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) Украины работает 36 тысяч человек.

Министерство обороны Украины готовит кардинальную реформу системы ТЦК. Планируется подчинить их Минобороны. Сейчас они подчинены Сухопутным силам Генштаба ВСУ.