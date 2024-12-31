ВОЗ призвала Китай раскрыть происхождение COVID-19
Всемирная организация здравоохранения обратилась в Китай с призывом поделиться информацией и предоставить доступ к исследованиям, связанным с происхождением коронавируса, сообщает Левый берег.
Как пишет The Guardian, ВОЗ выпустила обращение к официальному Пекину в пятую годовщину первых сообщений о возникновении в провинции Ухань случаев странной "вирусной пневмонии", которая впоследствии окажется инфекцией, известной как Covid-19.
В ВОЗ отмечают, что рассекречивание Китаем происхождения коронавируса является залогом того, что мир "сможет адекватно подготовиться и предотвратить будущие эпидемии и пандемии".
Covid-19 стал причиной смерти около семи миллионов человек.
Исследователи предполагают, что происхождение ковыда связано с Уханем. На тамошнем рынке у животных обнаружили инфекцию.