Венгрия потеряла 1 млрд евро финансирования из-за конфликта с ЕС

С 1 января 2025 года Венгрия окончательно потеряет доступ к более чем 1 миллиарду евро финансирования от Евросоюза. Об этом пишет Financial Times, сообщает Лига.Бизнес.

Потеря этих денег произошла в то время, когда у правительства Венгрии "практически нет пространства для маневра", говорится в публикации. Дефицит бюджета в Венгрии составил более 4,5% ВВП в 2024 году, экономика в третьем квартале сократилась на 0,7% и вошла в техническую рецессию.

Из 6,3 млрд евро фондов, замороженных Брюсселем из-за претензий к верховенству права в Венгрии, страна навсегда потеряет 1,04 млрд. Эта сумма должна была быть распределена до конца 2024 года, в противном случае она сгорает.

Венгрия также ежедневно теряет 1 млн евро финансирования от ЕС из-за незаконного обращения с искателями убежища; общие ее потери из-за такой политики составят 200 млн евро до конца года. Это в дополнение к штрафу в 200 млн евро, наложенному Европейским судом в июне за нарушение правил предоставления убежища и игнорирование предыдущего решения.

Все вместе это создает серьезные политические проблемы для премьер-министра Виктора Орбана перед выборами 2026 года. Оппозиция обвиняет его правительство в экономических проблемах.

Из-за отсутствия денег Венгрии уже пришлось отменить несколько важных инфраструктурных проектов, например железнодорожное сообщение между центром Будапешта и аэропортом.

Янош Бока, венгерский министр по делам ЕС, в середине декабря сказал, что отказ в финансировании очень трудно не интерпретировать как политическое давление, и добавил, что правительство Орбана примет меры, чтобы "исправить эту дискриминационную ситуацию".

Правительство Венгрии пытается компенсировать потерю европейских средств привлечением инвестиций из Азии (особенно из Китая), но эксперты сомневаются в том, что это сможет полностью заменить европейское финансирование.